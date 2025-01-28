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Ekonomi

Bakan Bolat: Ekonomik İşbirliği Teşkilatının hedeflerine ulaşması için desteğimiz tamdır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) ticaret hedeflerine ulaşması için atılan bütün adımlara ve ortak hedeflere desteğimiz tamdır." ifadesini kullandı.

Mertkan Oruç  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Bakan Bolat: Ekonomik İşbirliği Teşkilatının hedeflerine ulaşması için desteğimiz tamdır

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Asad Majeed Khan ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'yi ziyaret eden Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Khan ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye-İran JETCO Toplantısı vesilesiyle, geçtiğimiz aralık ayında Tahran'da bir araya geldiğimiz Genel Sekreter Khan ile teşkilat üyesi ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini, üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik çabaları ve önümüzdeki aylarda ev sahipliğimizde yapılmasını planladığımız Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Dış Ticaret Bakanlar Toplantısı'nda gündeme gelecek çalışmaları ele aldık.

Türkiye olarak, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının ticaret hedeflerine ulaşması için atılan bütün adımlara ve ortak hedeflere desteğimiz tamdır. Sayın Genel Sekreter ile gerçekleştirdiğimiz toplantının, hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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