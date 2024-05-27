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Ekonomi

Bakan Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına ilişkin, "Stratejik sektörlerdeki yatırımların artırılması ve üretim kapasitemizin güçlendirilmesi konularında detaylı analizler yaptık." ifadesini kullandı.

Seda Tolmaç  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Bakan Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını değerlendirdi

Ankara

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldıklarını hatırlattı.

Toplantıda, Türkiye'nin ekonomik büyümesini hızlandırmak için yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı desteklemeye yönelik yürütülen faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Stratejik sektörlerdeki yatırımların artırılması ve üretim kapasitemizin güçlendirilmesi konularında detaylı analizler yaptık. Özellikle, ihracatımızın sürdürülebilir ve katma değeri yüksek bir şekilde artırılması için alınması gereken önlemler üzerinde durduk."

Bolat, paydaşlarla ortaya koydukları üstün çaba sonucu ihracatın artması ve ithalatın geriletilmesiyle dış ticaret ve cari işlemler açıklarının hızla azaldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ve cari açığın giderek kapanması sayesinde de haziran ayından itibaren enflasyon ve hayat pahalılığında belirgin ve hızlı bir düşüş başlayacağını artık net bir şekilde biliyoruz. İstihdamda da rekor bir düzeye ulaşılarak 32,6 milyon vatandaşımız iş sahibi olurken, işsizlik yüzde 8,6'ya gerileme sürecine devam etti. Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak, tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışarak, Türkiye'nin ekonomik gücünü ve rekabetçiliğini artırma ve halkımızın güçlü ekonomi sayesinde refah seviyesinin artırılması yolunda önemli adımlar atmaya devam edeceğiz."


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