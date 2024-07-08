Dolar
32.69
Euro
35.42
Altın
2,358.82
ETH/USDT
3,002.00
BTC/USDT
56,500.00
BIST 100
10,864.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Türksat 6A Fırlatma Töreni"ne katılıyor.
logo
Ekonomi

Bakan Bolat: Çinli BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı, ülkemizin yatırımcılara sunduğu fırsatların güçlü bir göstergesi

Ticaret Bakanı Bolat, Çinli BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararına ilişkin, "Bu yatırım, ülkemizin yatırımcılara sunduğu fırsatların güçlü bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Mehmet Can Toptaş  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Bakan Bolat: Çinli BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı, ülkemizin yatırımcılara sunduğu fırsatların güçlü bir göstergesi

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firmasının Türkiye'ye yönelik yatırım kararını değerlendirerek, "Bu yatırım, Avrupa'nın en önemli otomobil üretim üslerinden biri olan ülkemizin, yatırım ortamı, güçlü üretim, nitelikli insan gücü, etkin şekilde hayata geçirdiğimiz Gümrük Birliği ve geniş serbest ticaret anlaşmaları ağı ile yatırımcılara sunduğu fırsatların güçlü bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD'nin, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi yatırımı için Türkiye'yi seçmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Kararın neticelenmesine liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Bolat, bu yatırıma çok büyük gayretle öncülük eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ekibini de tebrik etti.

Bolat, paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yatırım, Avrupa'nın en önemli otomobil üretim üslerinden biri olan ülkemizin, yatırım ortamı, güçlü üretim, nitelikli insan gücü, etkin şekilde hayata geçirdiğimiz Gümrük Birliği ve geniş serbest ticaret anlaşmaları ağı ile yatırımcılara sunduğu fırsatların güçlü bir göstergesidir. Ticaret Bakanlığı olarak ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon halinde, yerli üretim, istihdam ve ihracat hedeflerimiz doğrultusunda ülkemize yapılacak doğrudan yatırımlara yönelik projeksiyonlar temelinde, ülkemiz politikalarına katkılar sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Azerbaycan'ın Sırları" kitabı yayımlandı
Gümüşhane'de şiddetli yağış hasara neden oldu
Antalya Havalimanı haziranda 5 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Yumaklı: TMO, gerekirse geçen yıl kadar ürünü alabilecek kabiliyetle ve kapasitede hazırlıklarını tamamladı

Benzer haberler

Bakan Bolat: Çinli BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı, ülkemizin yatırımcılara sunduğu fırsatların güçlü bir göstergesi

Bakan Bolat: Çinli BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı, ülkemizin yatırımcılara sunduğu fırsatların güçlü bir göstergesi

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu devam edecek

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD'den Türkiye'ye dev yatırım

Ticaret Bakanı Bolat: Gümrük Birliği'nin yapısını geliştirebileceğimiz önemli alanlar var

Ticaret Bakanı Bolat: Gümrük Birliği'nin yapısını geliştirebileceğimiz önemli alanlar var
Çin Devlet Başkanı Şi ile Macaristan Başbakanı Orban Pekin'de görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi ile Macaristan Başbakanı Orban Pekin'de görüştü
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa: Gazze'nin yanında olmak uluslararası toplumun insanlık görevidir

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa: Gazze'nin yanında olmak uluslararası toplumun insanlık görevidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet