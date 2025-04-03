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Ekonomi

Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, milli ekonomi kazandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bazı kesimlerin boykot çağrılarına karşın 2 Nisan günü yapılan alışverişlerle milli ekonomi, halk, esnaf ve ticaretin kazandığını söyledi.

Serhat Tutak, Zeynep Duyar  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, milli ekonomi kazandı

Ankara

Bakan Bolat, TRT Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ülke ekonomisine zarar vermek isteyen, CHP'li belediyeleri saran yolsuzluk operasyonlarını unutturup gündem değiştirmek isteyen çevrelerin ticareti durdurmak amacıyla boykot çağrıları yaptığını ifade eden Bolat, bu çağrı karşısında vatandaşların pazara, marketlere ve kafelere koştuğunu söyledi.

Kendilerinin yaptığı çağrı üzerine ise tüketicilerin de alışverişlerini 2 Nisan'a çektiğine dikkati çeken Bolat, BKM'nin ilk verilerine göre dün 1 Nisan'da yapılan alışverişleri katlayan tutarda 28 milyar liralık alışveriş yapıldığını bildirdi. Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Toplam kartlı alışverişlerin yüzde 55'i direkt BKM'den, kalan yüzde 45'i ise bankalar üzerinden geçiyor. Bankalarda yapılan kartlı alışverişlerin sonuçları da 5-6 gün içinde merkeze ulaştırılıyor. Dolayısıyla 7 veya 8 Nisan günü toplam kartlı alışverişlerin hacmi ortaya çıkacak. Ayrıca, BKM'nin 2 Nisan için söylediği rakamlar 00.00 ile 17.00 arasındadır. Bu saatten sonra da geceye kadar alışverişler devam etti."

"Nakit alışverişlerin miktarı daha sonra ortaya çıkar"

Vatandaşların adeta boykotçuları boykot etmek amacıyla alışveriş yaparak ekonomiyi durdurmak isteyenlere ders verdiğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Onlar yalan söyler ama rakamlar yalan söylemez. Matematiği dahi çarpıtmaya çabalıyorlar. Çok trajikomik ve aciz durumdalar. Ana muhalefetin 19 Mart'tan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında sokakları tahrik ederek gençleri sokağa dökme çabaları, 'Milyonluk miting yapacağım' derken 150-160 binlik mitingi zor yapması gibi gelişmeler karşısında bu defa da milli markaları, şirketleri ve yayın organlarını boykot etme şuursuzluğu içindeler. Normalde bayram arifesinde ve bayramda insanların cebi boşalır, harcama yapar, harçlıklar dağıtır ve ihtiyaçlarını alır. Bayramın ertesi gününde ciddi bir alışveriş olmaz. Buna rağmen dün bayramın üçüncü gününün dahi 2 katı büyük bir alışveriş, kartlı olarak BKM verilerine göre gerçekleşti. Nakit alışverişlerin miktarı da daha sonra ortaya çıkar."

"Boykotçular kaybetti, milli ekonomi kazandı"

Bolat, çağrıları üzerine kendileriyle dayanışma gösteren vatandaştan iş dünyası temsilcilerine kadar herkese teşekkür ederek, 2 Nisan'ın, Türk halkının devletiyle, esnafıyla, iş dünyasıyla kenetlenerek büyük bir dayanışma gösterdiğinin gün olarak kayda geçtiğini dile getirdi.

Ticaret Bakanlığının görevinin ticareti artırmak olduğuna işaret eden Bolat, ekonomiyi büyütmek, üretimi, insanların gelir ve refah düzeyini, satın alma gücünü artırmak için hükümetin, AK Parti üst yönetiminin, MKYK üyelerinin, milletvekillerinin çarşı pazar gezerek alışveriş yaptığını anlattı.

Bolat, vatandaşların kendilerine çok büyük ilgi ve sıcaklık gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Esnafımız çok memnundu. Hem onlar açısından alışveriş hacmi bir gün öncesine göre 2 katına çıkmıştı hem de esnafın ve halkın ekmeğiyle, işiyle, aşıyla, istihdamıyla oynayacak kadar pervasızlaşan, azgınlaşan bir ana muhalefet anlayışına en güzel cevabın dayanışmayı artırmak ve birlikte kenetlenmek olduğunu göstermiş oldular. Bizim çarşı pazar ziyaretlerimizde aldığımız güzel intibalar bunlardı. Boykotçular kaybetti, milli ekonomi, halk, esnaf, ticaret kazandı. Birlikte güçlü Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nda hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Yorulmadan 7/24 canla başla çalışmaya ve halkımızın hizmetinde olmaya, halkımızın gelirini, refahını artırmak için büyük bir mücadele vermeye devam edeceğiz. Türkiye'de hükümet, devlet, siyasi otorite, kamu düzeni her şey yerli yerindedir. Bozguncular bozguna uğramaya devam edeceklerdir."

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