Dolar
28.99
Euro
31.81
Altın
2,039.00
ETH/USDT
2,275.80
BTC/USDT
42,365.00
BIST 100
7,813.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bolat, bazı sektörlerin küresel ticaretten aldığı payın en yüksek seviyelerine ulaştığını duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı payın tarım, yakıtlar ve madencilik ile imalat sektörlerinde tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirdi.

Seda Tolmaç  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Bakan Bolat, bazı sektörlerin küresel ticaretten aldığı payın en yüksek seviyelerine ulaştığını duyurdu

Ankara

Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatın geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolara yükseldiğini anımsatarak, küresel ihracattan alınan payın yüzde 1,02 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Dünya Ticaret Örgütü tarafından açıklanan 2022 yılına ait sektör bazlı dış ticaret istatistiklerine değinen Bolat, "Bu yükselişin ana sektörlerimize yayıldığı, küresel ticaretten aldığımız payın tarım, yakıtlar ve madencilik ile imalat sektörlerinde tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, tarım ürünleri ihracatının küresel ihracat içindeki payının geçen yıl 0,13 yüzde puan artışla en çok yükselen sektör olduğuna dikkati çekti.

Yakıtlar ve madencilik ürünleri ihracatındaki payın aynı dönemde 0,06 yüzde puan artış ile yüzde 0,59'a yükseldiğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"İmalat sanayi ihracatımızın payı 2022 yılında 0,03 yüzde puan artışla en yüksek seviyesi olan yüzde 1,19'a ulaşmıştır. İmalat sanayisinde makine ve nakliye ekipmanları, giyim ve konfeksiyon ile kimyasal ürünler, küresel ihracatta payı artan alt sektörler olarak öne çıkıyor. Kimyasal ürünler ihracatında payımız yüzde 0,68'e, giyim ve konfeksiyon ihracatında payımız yüzde 3,45'e, makine ve nakliye ekipmanları ihracatında payımız ise yüzde 0,85'e yükselmiştir."

Bolat, Bakanlık olarak küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir ihracat artışını devam ettirebilmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerinin altını çizerek, "İhracat odaklı üreten ve büyüyen ekonomimizde 2022 yılında yakalanan bu tabloyu Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Ege için fırtına uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Astronotumuz ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşımış olacak
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Trabzon Havalimanı pist onarım çalışmaları nedeniyle yarın 6 saat uçuşlara kapatılacak

Benzer haberler

Bakan Bolat, bazı sektörlerin küresel ticaretten aldığı payın en yüksek seviyelerine ulaştığını duyurdu

Bakan Bolat, bazı sektörlerin küresel ticaretten aldığı payın en yüksek seviyelerine ulaştığını duyurdu

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette ilke ve kuralları yeniden düzenledi

Dış ticarette ibraz edilen belgelerin sonradan kontrol işlemleri düzenlendi

Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi

Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi
İkinci el taşıtlara uygulanan "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesine motosikletler de dahil edildi

İkinci el taşıtlara uygulanan "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesine motosikletler de dahil edildi
Ticaret Bakanlığı: "Kargo iade masraflarını tüketicilerin ödeyeceğine" dair haberler gerçek dışı

Ticaret Bakanlığı: "Kargo iade masraflarını tüketicilerin ödeyeceğine" dair haberler gerçek dışı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet