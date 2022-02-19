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Ekonomi

Bakan Bilgin: Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 19.02.2022
Bakan Bilgin: Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." ifadelerini de kullandı.


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