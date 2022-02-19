Bakan Bilgin: Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını bildirdi.
Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." ifadelerini de kullandı.
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