Bakan Bayraktar, Venezuela ile enerjide işbirliği imkanlarını ele aldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ile doğal gaz ve petrol arama, üretimi ve ticareti konularında yeni işbirliği imkanlarını görüştü.
Ankara
Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldiklerini kaydetti.
Venezuela ile üst düzeyde devam eden ikili ilişkilerde enerji işbirliklerinin önemine vurgu yapılan paylaşımda, "Bu doğrultuda geçtiğimiz ocak ayında Karakas'ta imzaladığımız petrol ve doğal gaz alanlarındaki mutabakat zaptı, mevcut ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak nitelikte. Sayın Rodriguez ile yaptığımız görüşmede de bu anlaşma çerçevesinde somut adımlar atma, doğal gaz ve petrol aramacılığı, üretimi ve ticareti noktasında yeni işbirlikleri geliştirme konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verildi.
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Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Sayın Delcy Rodriguez ve beraberindeki heyeti ile Bakanlığımızda bir araya geldik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 30, 2024
Venezuela ile üst düzeyde devam eden ikili ilişkilerimizde enerji iş birliklerimiz önemli bir yer tutuyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz ocak ayında… pic.twitter.com/hMvOMAnzg3