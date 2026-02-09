Dolar
43.59
Euro
51.89
Altın
5,069.80
ETH/USDT
2,053.00
BTC/USDT
69,706.00
BIST 100
13,838.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol ile COP31 kapsamında işbirliği imkanlarını görüştü

Bakan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yürütülebilecek işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Gülşen Çağatay  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Bakan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol ile COP31 kapsamında işbirliği imkanlarını görüştü

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Türkiye'nin enerji dönüşüm süreci, bu kapsamda atılan adımlar ve yol haritasının değerlendirildiğini kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Bayraktar, Türkiye'yi 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ile küresel enerji dönüşüm sürecinin en güçlü aktörlerinden biri konumuna getirmek istediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"IEA Başkanı Fatih Birol'u Bakanlığımızda ağırladık. Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecini, bu kapsamda atılan adımları ve yol haritamızı konuştuk. Ayrıca bu yıl ev sahipliğini üstlendiğimiz COP31 kapsamında IEA ile yürütebileceğimiz iş birliği imkanlarını ele aldık. Ülkemizi, hiçbir kaynağı dışlamadan sürdürdüğümüz enerji yatırımlarımız ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizle küresel enerji dönüşüm sürecinde en güçlü aktörlerden biri konumuna getirmek istiyoruz. Bunun için tüm paydaşlarımızla güçlü bir enerji geleceği için birlikte hareket ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
Eğirdir Gölü'ne Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılacak
Egyptair yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı
Antalya'nın Kemer ilçesinde 20 günde metrekareye 567 kilogram yağış düştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol ile COP31 kapsamında işbirliği imkanlarını görüştü

Bakan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol ile COP31 kapsamında işbirliği imkanlarını görüştü

Bakan Bolat'ın Türkmenistan ziyareti iki ülke arasında yeni işbirliği kapıları açacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet