Dolar
27.31
Euro
28.73
Altın
1,877.36
ETH/USDT
1,598.70
BTC/USDT
26,285.00
BIST 100
8,213.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bayraktar, Rolls-Royce Group ile nükleer alanında küçük modüler reaktörlerde işbirliğini görüştüklerini bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rolls-Royce Group ile nükleer enerji alanında küçük modüler reaktörlere (SMR) ilişkin işbirliği konusunu görüştüklerini bildirdi.

Fuat Kabakcı  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Bakan Bayraktar, Rolls-Royce Group ile nükleer alanında küçük modüler reaktörlerde işbirliğini görüştüklerini bildirdi

Ankara

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımında, Rolls-Royce Group ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinden bir heyeti Bakanlık'ta ağırladıklarını duyurdu.

Bayraktar, paylaşımında, "Hem enerji arz güvenliğimiz hem de 2053 karbon nötr hedefine ulaşabilmemiz için yeni dönem enerji stratejimiz içinde nükleer enerji önemli bir yer tutuyor. Yenilikçi tasarımları, modüler yapıları ve küçük boyutlarıyla SMR'ların da bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir yer tutacağını öngörüyoruz. Rolls-Royce Group ile de bu alanda olası işbirliklerini değerlendirme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı
Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu
Bakan Yumaklı: Kardeş Azerbaycan'la tarımı ilgilendiren konularda da işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Isparta'da camiye ayakkabıyla giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Benzer haberler

Bakan Bayraktar, Rolls-Royce Group ile nükleer alanında küçük modüler reaktörlerde işbirliğini görüştüklerini bildirdi

Bakan Bayraktar, Rolls-Royce Group ile nükleer alanında küçük modüler reaktörlerde işbirliğini görüştüklerini bildirdi

Bakan Bayraktar: Türkiye, 2050 sonuna kadar enerji portföyüne 20 gigavat nükleer enerji kapasitesi eklemeyi planlıyor

Güney Kore, nükleer enerjide uluslararası rolünü artırıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet