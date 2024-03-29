Bakan Bayraktar: Madencilikte net ihracatçı olma hedefiyle çalışmalar sürüyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katma değerli madencilik anlayışıyla Türkiye'yi madende net ihracatçı konuma getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Ankara
Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten, Eti Maden'in bu yıl Eskişehir ve Balıkesir'deki işletmelerde istihdam edilmek üzere 218 memur ve işçi alımı duyurusuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Katma değerli madencilik anlayışımız ile ülkemizi bu alanda net ihracatçı konuma getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) March 29, 2024
Bu anlayışla üretim, satış ve rezervde dünyada ilk sırada olduğumuz bor madenlerimizi ekonomiye kazandırmak için Eti Maden bünyesinde nitelikli insan… https://t.co/8FOXXtK8A3
Katma değerli madencilik anlayışıyla Türkiye'yi bu alanda net ihracatçı konuma getirmek için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bayraktar, "Bu anlayışla üretim, satış ve rezervde dünyada ilk sırada olduğumuz bor madenlerimizi ekonomiye kazandırmak için Eti Maden bünyesinde nitelikli insan kaynağımız ile oluşturduğumuz tesislerde uç ürün haline getiriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı madenin de yüzyılı yapma hedefimizde, bor işletmelerimizde bizlerle omuz omuza çalışacak olan yeni yol arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında İŞKUR ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden personel alacak. Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne de 56 olmak üzere toplam 218 işçi alınacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.