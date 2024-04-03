Dolar
31.94
Euro
34.56
Altın
2,281.01
ETH/USDT
3,350.20
BTC/USDT
66,592.00
BIST 100
8,963.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Olay yerinden tekrar yayındayız. (DRON) Ankara'da İvedik Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. -VTR-
logo
Ekonomi

Bakan Bayraktar, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası heyetini kabul etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası heyetiyle bir araya geldi.

Zeynep Beyza Kılıç  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Bakan Bayraktar, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası heyetini kabul etti

Ankara

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası Guvernörü Nobumitsu Hayashi ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta kabul ettikleri bilgisini verdi.

Görüşmede, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik finansman konusunun ele alındığını belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Halihazırda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı konusunda devam eden işbirliğimizi geliştirmek adına yapılabilecekleri ele aldık. Enerjide dönüşüm sürecinde elektrik şebekeleri, doğal gaz, madencilik ve nükleer enerji gibi alanlardaki olası iş birliği imkanlarını değerlendirdik."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzinsiz yapıların karar alınmadan yıktırılması Anayasa'ya aykırı bulundu
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de İngiliz mevkidaşı Cameron'la görüştü
Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen 3 bin 406 yapı yıkılıyor
Kartal'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yerel seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Benzer haberler

Bakan Bayraktar, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası heyetini kabul etti

Bakan Bayraktar, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası heyetini kabul etti

Bakan Bayraktar: Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha kararlı adımlarla ilerleyeceğiz

Bakan Bayraktar, denizlerdeki arama ve sondaj çalışmalarında gelinen aşamaları açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Sinop projesinde Rosatom ile işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Sinop projesinde Rosatom ile işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz
Bakan Bayraktar, ramazan sonunda Gabar'da günlük petrol üretiminin 40 bin varile ulaşacağını bildirdi

Bakan Bayraktar, ramazan sonunda Gabar'da günlük petrol üretiminin 40 bin varile ulaşacağını bildirdi
Bakan Bayraktar: Türkiye Yüzyılı'nda enerji ve tabii kaynaklarda dışa bağımlılığı bitirme hedefiyle yola çıkıyoruz

Bakan Bayraktar: Türkiye Yüzyılı'nda enerji ve tabii kaynaklarda dışa bağımlılığı bitirme hedefiyle yola çıkıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet