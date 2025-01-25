Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,343.00
BTC/USDT
105,125.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 75 bin varile ulaştığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki günlük petrol üretiminin 75 bin varile ulaştığını bildirdi.

Duygu Alhan  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 75 bin varile ulaştığını bildirdi

Ankara

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı videolu paylaşımında, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin Gabar'dan geldiğini söyledi.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yüzlerce, binlerce şehit verdiğimiz terörle mücadelede, o bölgede Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervini keşfettik ve hamdolsun yine çok kısa bir süre içerisinde bugün yaklaşık 75 bin varil günde petrol üreten bir bölge haline geldi. Biz petrolde, doğal gazda kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var. Biz bunları memleketimizin ekonomisi büyüsün, artsın, refahı yükselsin, vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarla bu hizmetleri sunalım diye yapıyoruz."

Üretim çalışmalarına yönelik bazı haksız eleştiriler yöneltildiğini belirten Bayraktar, "Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz, aziz şehitlerimizin hatırasına, onlara hürmeten, bu faaliyetlerimizi kim rahatsız oluyorsa olsun yapmaya, onları rahatsız etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avukat Fırat Epözdemir'e terör örgütü soruşturmasında tutuklama
Yalova'da rögardan mavi renkli su taştı
Valinin makam aracı TOGG, Gazze ve Muğlalı çiftin gelin arabası oldu
Datça'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nda heyelan ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 75 bin varile ulaştığını bildirdi

Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 75 bin varile ulaştığını bildirdi

Libya Petrol Bakanı Abdussadık Türkiye'yi enerjide stratejik ortak görmek istediklerini söyledi

Putin, Rusya'nın 2024'te 1,3 trilyon ruble ilave petrol ve gaz geliri elde ettiğini bildirdi

OPEC Genel Sekreteri: Amacımız petrol piyasasının istikrarını korumak

OPEC Genel Sekreteri: Amacımız petrol piyasasının istikrarını korumak
Trump'ın gündemindeki Alaska, büyük çaplı yer altı kaynaklarına sahip

Trump'ın gündemindeki Alaska, büyük çaplı yer altı kaynaklarına sahip
Trump, Alaska'da petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının önünü açacak kararnameleri imzaladı

Trump, Alaska'da petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının önünü açacak kararnameleri imzaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet