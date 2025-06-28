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Ekonomi

Bakan Bayraktar, enerji projelerinde izin sürecinin kısaltılmasına yönelik paketin yasalaşacağını söyledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren, izin süreçlerinin kısaltılmasının hedeflendiği reform paketinin bu hafta mecliste yasalaşacağını bildirdi.

Firdevs Yüksel, Gülşen Çağatay  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
Bakan Bayraktar, enerji projelerinde izin sürecinin kısaltılmasına yönelik paketin yasalaşacağını söyledi

İstanbul

Bayraktar, İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, güncel teknolojik gelişmelerin sergilendiği SDN Tech Expo kapsamındaki "Kaynaktan Teknolojiye Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Yolcuğu" başlıklı oturumda, rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünün son 15 yılda yapılan çalışmalarla 33 bin megavata yaklaştığını söyledi.

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Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29), Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerini dünyaya ilan ettiğini anımsattı.

Yenilenebilir enerjide 2035'e kadar 120 bin megavat kurulu gücün hedeflendiğine işaret eden Bayraktar, "Güneş ve rüzgarda 10 yılda 90 bin megavat yeni kurulu güç ekleyeceğiz. Bu, her yıl 8-9 bin megavat yeni kurulu güç artışı yapmamız demek. Bunu gerçekleştirmek için finansman lazım. Finansmanı çekebilmemiz lazım." diye konuştu.

Bayraktar, yenilenebilir enerjide izin süreçlerinin 3-4 yılı bulduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu hafta meclisimizin Genel Kurulu gündemine gelen bir reform paketi var. Rüzgarda ve güneşte özellikle yatırıma başlamadan önceki izin sürecini kısaltacak bir reform paketi bu hafta mecliste yasalaşacak. İzin süreci hızlı olursa finansmanın buraya gelmesi daha hızlı olacak."

Bayraktar, çatı güneş santrali uygulamalarının elektriğin üretilen yerde tüketilmesine olanak vermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Çatı güneş uygulamalarıyla üretilen elektriğin iletiminde ve dağıtımında kayıp olmadığını vurgulayan Bayraktar, "Çatı güneş uygulamalarında kendi yerinde tüketimi destekleyecek bir modeli, izin süreçlerini hızlandıracak şekilde geliştirmek istiyoruz. Büyük projeler, uluslararası projeler olacak ve küçük çatı uygulamalarıyla ev, sanayi ve OSB'ler için bu alanı da geliştireceğiz."

Dünyada elektrifikasyon yaygınlaşıyor

Bayraktar, dünyayı etkisi altına alan birçok trend bulunduğunu, bunlardan birinin de elektrifikasyon olduğunu dile getirdi.

Sıfır emisyonlu temiz kaynaklardan enerjiyi temin etmenin önemli hale geldiğini belirten Bayraktar, Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde elektrik ihtiyacının artmaya devam ettiğini söyledi.

Bayraktar, dünyada yapay zeka, büyük veri ve teknolojik gelişmeler ışığında elektrifikasyonun öneminin ve buna talebin arttığını vurgulayarak, bu süreci kimin kontrol edeceği ve bu kaynakların daha ucuza nasıl elde edileceği gibi soruların enerji ve teknoloji dünyasını bir araya getirdiğini ifade etti.

Bakan Bayraktar, daha sonra SDN Tech Expo'da bulunan teknoloji stantlarını ziyaret etti, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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