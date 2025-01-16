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Ekonomi

Bakan Bayraktar, 2025'te enerji sektörüne 259 milyar lira kamu yatırımı yapılacağını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında bu yıl enerji sektörüne toplam 259 milyar lira kamu yatırımı yapılacağını bildirdi.

Gökçe Topbaş  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Bakan Bayraktar, 2025'te enerji sektörüne 259 milyar lira kamu yatırımı yapılacağını bildirdi

Ankara

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, 2025'te özellikle Sakarya Gaz Sahası ve Gabar bölgesi başta olmak üzere doğal gaz ve petrol üretimini artıracak yatırımlara öncelik vereceklerini vurguladı.

2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında madencilik dahil olmak üzere enerji sektörüne toplam 259 milyar lira kamu yatırımı yapılacağı bilgisini paylaşan Bayraktar, paylaştığı infografikte bu yatırımlara ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Doğal gaz, petrol arama ve üretim faaliyetlerine 140,7 milyar lira, doğal gaz depolama ve iletim altyapısına 45,8 milyar lira, elektrik iletim altyapısına 42 milyar lira, elektrik üretim santralleri kapasite artışı, rehabilitasyonu ve altyapısına 9,5 milyar lira ve diğer yatırımlar için 21 milyar lira yatırım yapılacak."

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