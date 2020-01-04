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Ekonomi

Bakan Albayrak kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarının üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı" için bir araya geldiklerini duyurdu.

Arife Yıldız Ünal   | 04.01.2020
Bakan Albayrak kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu bankalarımızın üst düzey yöneticileriyle 'Vizyon 2020 Toplantısı' için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankalarıyla ilgili hedeflerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

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