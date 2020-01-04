Bakan Albayrak kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarının üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı" için bir araya geldiklerini duyurdu.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu bankalarımızın üst düzey yöneticileriyle 'Vizyon 2020 Toplantısı' için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankalarıyla ilgili hedeflerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
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Kamu Bankalarımızın üst düzey yöneticileri ile “Vizyon 2020 Toplantısı” için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankaları ile ilgili hedeflerimizi değerlendirdik. pic.twitter.com/H6JZjsWCP2— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 4, 2020