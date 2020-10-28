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Ekonomi

Bakan Albayrak: İzlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısının ardından attıkları adımların ve izledikleri ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte almayı umduklarını kaydetti.

Zeynep Canlı   | 28.10.2020
Bakan Albayrak: İzlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

Verimli bir toplantı yaptıklarını, bugün attıkları adımların ve izledikleri ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte almayı umduklarını vurgulayan Albayrak, "Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın." ifadelerini kullandı.

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