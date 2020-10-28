Bakan Albayrak: İzlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısının ardından attıkları adımların ve izledikleri ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte almayı umduklarını kaydetti.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptıklarını bildirdi.
Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptık.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020
Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşaallah.
Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın. pic.twitter.com/8utxLit9xB
Verimli bir toplantı yaptıklarını, bugün attıkları adımların ve izledikleri ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte almayı umduklarını vurgulayan Albayrak, "Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.