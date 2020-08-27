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Ekonomi

Bahreyn'den İran Merkez Bankası'na kara para aklamaktan ceza

Bahreyn Ağır Ceza Mahkemesi, 7 ayrı kara para aklama davasında İran Merkez Bankası, İran merkezli başka bankalar ile Bahreyn El-Müstakbel Bankası ve 3 yetkilisinin suçlu olduğuna hükmetti.

Gülşen Topçu   | 27.08.2020
Bahreyn'den İran Merkez Bankası'na kara para aklamaktan ceza

Al Manamah

Bahreyn Ağır Ceza Mahkemesi, İran Merkez Bankası'nın da aralarında bulunduğu bazı bankaları kara para aklamaktan suçlu buldu.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın Başsavcı Nayif Yusuf Mahmud'dan naklettiği habere göre, söz konusu mahkeme, 7 ayrı kara para aklama davasında İran Merkez Bankası, İran merkezli başka bankalar ile Bahreyn El-Müstakbel Bankası (Future Bank) ve 3 yetkilisini suçlu buldu.

Mahkemenin, El-Müstakbel Bankası yetkililerini 5'er yıl hapis ve birer milyon dinar (2.65 milyon dolar) para cezasına çarptırdığı belirtildi.

Mahkeme ayrıca, İran Merkez Bankası ve diğer İran bankalarını da birer milyon dinar para cezasına çarptırdı ve havale edilen suça konu paralara da el konulmasına hükmetti.

Verilen para cezalarının toplam miktarının 47 milyon dinar (124.67 milyon dolar), el konulan paraların da 13 milyon dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn Başsavcılığı daha önce, İran Merkez Bankası'nın, El-Müstakbel Bankası üzerinden milyarlarca dolar kara parayı aklamayı planladığını duyurmuştu.

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