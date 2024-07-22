Dolar
32.99
Euro
35.92
Altın
2,404.79
ETH/USDT
3,494.30
BTC/USDT
67,334.00
BIST 100
11,233.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Baharat sektöründen yılın ilk yarısında 113 milyon dolarlık ihracat

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, baharat sektörünün yılın ilk yarısındaki ihracatının 113 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Fırat Özdemir  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Baharat sektöründen yılın ilk yarısında 113 milyon dolarlık ihracat

İzmir

Öztürk, yazılı açıklamasında, baharat kullanımının dünya genelinde her geçen gün arttığını ifade etti.

Türkiye'nin defne ve kekik ihracatında dünya lideri olduğunu, birçok baharat çeşidinde de dünyanın önemli tedarikçileri arasında yer aldığını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Türk baharat sektörü yılın ilk yarısında 113 milyon dolar ihracat yaptı. Bu ihracatın 74 milyon dolarını Ege Bölgesi gerçekleştirdi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Ege, baharat ihracatındaki gücünü gösterdi. 2024 yılının ikinci yarısında baharat ihracatındaki performansımızı koruyarak ülke bazında 250 milyon dolar ihracat hedefliyoruz."

Öztürk, baharat ihracatında ilk sırada yer alan defnede yılın ilk yarısında dış satımın yüzde 57 artışla 36 milyon dolara, kekikte yüzde 11 artışla 27 milyon dolara, karabiber, kırmızı biber grubunda ise yüzde 27 artışla 10,6 milyon dolara çıktığı bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Yunanistan'la ikinci sınır köprüsünde çalışmalar hızlandı
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen göçmenler kurtarıldı
Şüpheli ifadelerindeki "Kablo yüzeye yakındı", "Koruyucu boru kesilmişti" sözleri ihmallere işaret ediyor
İskenderun Körfezi açıklarında besin arayan "kum köpek balıkları" görüntülendi

Benzer haberler

Baharat sektöründen yılın ilk yarısında 113 milyon dolarlık ihracat

Baharat sektöründen yılın ilk yarısında 113 milyon dolarlık ihracat

Güneydoğu'da ihracatçılar bu yıl deprem öncesi rakamları aşmak istiyor

İstanbul İhracatçı Birlikleri ilk 6 ayda 5,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Akdenizli hazır giyimcilerden yılın ilk yarısında 178,4 milyon dolarlık ihracat

Akdenizli hazır giyimcilerden yılın ilk yarısında 178,4 milyon dolarlık ihracat
Kocaeli yılın ilk yarısını yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracatla tamamladı

Kocaeli yılın ilk yarısını yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracatla tamamladı
Akdeniz İhracatçı Birlikleri, 6 aydaki dış satım başarısını yıla yaymayı hedefliyor

Akdeniz İhracatçı Birlikleri, 6 aydaki dış satım başarısını yıla yaymayı hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet