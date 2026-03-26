Avrupa'da akaryakıt fiyatlarında "ABD/İsrail-İran Savaşı" kaynaklı artış sürüyor

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı ortak saldırılar sonrasında Orta Doğu'da yaşanan petrol arzındaki kesinti, Avrupa'da pompa fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor.

Nuran Erkul Kaya, Ata Ufuk Şeker  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Avrupa'da akaryakıt fiyatlarında "ABD/İsrail-İran Savaşı" kaynaklı artış sürüyor

Brüksel

AA muhabirinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bugün güncellenen akaryakıt fiyatlarına ilişkin haftalık verilerinden derlediği bilgilere göre, 23 Şubat haftasında AB genelinde benzinin litre fiyatı 1,64 avro, dizelin litre fiyatı 1,59 avro seviyesinde bulunuyordu.

ABD-İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sonrası, petrol ticareti açısından stratejik önemde bulunan Hürmüz Boğazı'nda ticaretin durma noktasına gelmesiyle petrol fiyatları keskin şekilde yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki artış, Avrupa'da akaryakıt pompa fiyatına yansıdı. AB genelinde benzinin litre fiyatı son güncellemenin yapıldığı 23 Mart itibarıyla ortalama 1,88 avroya yükseldi. Dizelin litre fiyatı ise bu dönemde 2,03 avroya çıktı.

Böylece benzinin litre fiyatı yüzde 14,6 ve dizelin litre fiyatı yüzde 28,3 artış gösterdi.

Fiyatlardaki artış ülkelere göre farklılık gösteriyor

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da savaş öncesinde benzinin litre fiyatı ortalama 1,82 avro ve dizelin litre fiyatı 1,73 avro civarında seyrediyordu.

Benzinin litre fiyatı 23 Mart itibarıyla yüzde 13,7 artışla 2,07 avroya, dizelin litre fiyatı ise yüzde 23,1 artışla 2,13 avroya çıktı.

Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisi Fransa'da 23 Şubat haftasında benzinde 1,71 avro ve dizelde 1,65 avro seviyesinde olan ortalama litre fiyatı, bu hafta itibarıyla sırasıyla 1,97 avro ve 2,11 avroya ulaştı.

Böylece, Fransa'da fiyatlar savaş öncesine göre benzinde yüzde 15,2 ve dizelde yüzde 27,9 arttı.

İtalya'da benzinin litre fiyatı aynı dönemde yüzde 7,9 artarak 1,78 avroya, dizelin litre fiyatı ise yüzde 18,8 artarak 2,02 avroya yükseldi.

İspanya'da benzinin litre fiyatı bu dönemde yüzde 17,7 artışla 1,73 avroya, dizelin litre fiyatı yüzde 32,4 artarak 1,88 avroya çıktı.

Belçika'da Orta Doğu'daki gerilim öncesine göre benzinin litre fiyatı yüzde 20 artarak 1,8 avroya ulaştı. Dizelin litre fiyatı da yüzde 32,5 yükselerek 2,16 avroya çıktı.

İngiltere genelinde 26 Şubat'ta benzinin litre fiyatı 1,32 sterlin seviyesinde bulunurken 25 Mart itibarıyla 1,49 sterline yükseldi. Dizelin litre fiyatı ise aynı dönemde 1,42 sterlinden 1,76 sterline çıktı.

Böylece İngiltere'de benzin ve dizelin litre fiyatı sırasıyla yüzde 12,9 ve yüzde 23,9 artış gösterdi.

Avrupa'da akaryakıt fiyatlarında "ABD/İsrail-İran Savaşı" kaynaklı artış sürüyor

Avrupa'da akaryakıt fiyatlarında "ABD/İsrail-İran Savaşı" kaynaklı artış sürüyor

