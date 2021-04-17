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Ekonomi

Avrupa ülkelerinden gayrimenkul yatırımı salgın döneminde arttı

Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, "(Martta Türkiye'den en çok konut alanlar) Irak ve İran'ın başı çektiği tabloda, ABD, Almanya ve İngiltere'den gayrimenkul alındığı dikkatlerden kaçmadı." dedi.

Uğur Aslanhan   | 17.04.2021
Avrupa ülkelerinden gayrimenkul yatırımı salgın döneminde arttı

Istanbul

Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, Avrupa'dan Türkiye'ye yapılan konut yatırımının salgın döneminde arttığını bildirdi.

Ergüven, yaptığı yazılı açıklamada, martta yabancılara yapılan konut satışının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,9 artarak 4 bin 248 olduğunu anımsattı.

En çok İstanbul ve Antalya'da konut satıldığını kaydeden Ergüven, konut alan milletler listesinde 663 konutla İranlıların birinci, 644 konutla Iraklıların ikinci, 419 ile Rusların üçüncü olduğunu hatırlattı.

Ergüven, "Irak ve İran'ın başı çektiği tabloda, ABD, Almanya ve İngiltere'den gayrimenkul alındığı dikkatlerden kaçmadı. Avrupa'nın Türkiye'ye olan ilgisi salgınla birlikte arttı. Bu veriler de beklentilerimiz doğrultusunda geldi. Özellikle Avrupa'dan yapılan alımlar, ülkemizde yaşamaya gelen yatırımcılardan oluşuyor." açıklamasında bulundu.

Antalya'nın yanı sıra Mersin ve Yalova'nın yine yabancı yatırımcıların ilgi odağı olduğunu belirten Ergüven, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz aylarında yazlık bölgelere dönüş oluyor. Bireysel yatırımcıların yönelimlerine ve açıklanan raporlara da baktığımızda İstanbul ve çevresinde İranlılar, Iraklılar ve Pakistanlılar ağırlıkta alım yapıyor. Ege ve Güney bölgelerinde yazlık alımlarında ise daha ciddi bir Avrupa ilgisi görüyoruz. Almanya ve İsveç ülke sıralamasında önce geliyor. Ayrıca yabancı yatırımcıların ticari gayrimenkule ciddi bir talep gösterdiğinin de altını çizmek isterim. Ticari gayrimenkul satın alımıyla birlikte, ülkemizde yaşamaya başlayan yabancılar iş yerlerini de ülkemize taşıyarak ciddi bir döviz getirisi sağlıyor."

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