Dolar
19.52
Euro
21.36
Altın
2,026.23
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,537.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye’de Atakent Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'nda konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Sancaktepe Trabzonlular Sosyal Dayanışma Derneği’ni ziyaretinde konuşuyor
logo
Ekonomi, Yeşil hat

Avrupa Parlamentosu, enerji sektörünün metan emisyonunu düşürmek istiyor

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde petrol ve doğal gaz satan şirketlerin metan emisyonlarını azaltmalarını gerektirecek yeni kurallar getirilmesini talep etti.

Ata Ufuk Şeker  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Avrupa Parlamentosu, enerji sektörünün metan emisyonunu düşürmek istiyor

Brüksel

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurulu'nda enerji sektörünün metan salımının düşürülmesine yönelik yasal düzenleme görüşüldü.

AP milletvekilleri, AB'nin iklim hedeflerine ulaşılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesi için enerji sektöründen kaynaklanan metan emisyonlarını azaltmaya yönelik yeni yasa konusundaki tutumlarını belirleyen belgeyi 499 oyla kabul etti.

Buna göre, Komisyon, ilgili bütün sektörler için AB metan emisyonlarına yönelik bağlayıcı 2030 yılı azaltma hedefi hazırlayacak.

Metan emisyonlarını azaltmayı amaçlayan AB mevzuatı petrol, doğal gaz ve kömür sektörleri ile petro-kimya endüstrisini kapsayacak.

Enerji şirketlerine metan sızıntılarını tespit etme ve onarma yükümlülükleri getirilecek.

2025 yılına kadar drenaj istasyonlarından metan gazının dışarı atılması veya yakılması yasaklanacak.

2026'dan itibaren kömür, petrol ve gaz ithal edenlerin belirlenecek metan kurallarına uyması gerekecek.

Bu aşamadan sonra yeni yasaya son halini vermek üzere AP ile üye ülkeler arasında müzakereler gerçekleştirilecek.

Metan, karbondioksitten sonra iklim değişikliğinin en büyük ikinci nedeni olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, küresel sıcaklık artışının yüzde 30'u metan emisyonlarından kaynaklanıyor. Küresel enerji sektörü metan emisyonlarının yüzde 40'ını oluştururken, enerji metan salımında tarımdan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır anneleri çocuklarını bekliyor
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 785 bini aştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kınama
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Şırnak'ta tanıtıldı
MSB: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak

Benzer haberler

Avrupa Parlamentosu, enerji sektörünün metan emisyonunu düşürmek istiyor

Avrupa Parlamentosu, enerji sektörünün metan emisyonunu düşürmek istiyor

Bakan Akar: Artık Gabar'da teröristler yok, petrol var, zenginlik var

AB "11'inci yaptırım paketinin" detaylarını paylaştı

Aramco'nun net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 19 azaldı

Aramco'nun net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 19 azaldı
Almanya Başbakanı Scholz'dan Rusya'ya daha fazla yaptırım mesajı

Almanya Başbakanı Scholz'dan Rusya'ya daha fazla yaptırım mesajı
Su kirliliği projesiyle TEKNOFEST'te birinci olan lise öğrencisi kutup deneyimi yaşayacak

Su kirliliği projesiyle TEKNOFEST'te birinci olan lise öğrencisi kutup deneyimi yaşayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet