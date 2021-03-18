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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankasından ekonomik belirsizlikler devam ediyor uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde, "Yüksek Kovid-19 vaka oranları, mutasyonlu türlerin yayılması, kısıtlayıcı tedbirlerin uzatılması ve sıkılaştırılması, Avro Bölgesi ekonomik aktivitesini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor." dedi.

Ata Ufuk Şeker   | 18.03.2021
Avrupa Merkez Bankasından ekonomik belirsizlikler devam ediyor uyarısı

Brüksel

Christine Lagarde, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde 'Parasal Diyalog' başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, ekonomik durumun genel olarak geçen yıla göre daha iyi göründüğüne, küresel talepteki toparlanma ve ilave mali önlemlerin Avro Bölgesi'ne katkı sağladığına işaret etti.

Avro Bölgesi ekonomik görünümün kısa vadede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamalardan kaynaklı "belirsizliklerle" çevreli olduğuna dikkati çeken Lagarde, "Yüksek Kovid-19 vaka oranları, mutasyonlu türlerin yayılması, kısıtlayıcı tedbirlerin uzatılması ve sıkılaştırılması, Avro Bölgesi ekonomik aktivitesini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor." diye konuştu.

Lagarde, Avro Bölgesi'nde gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH), 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 azaldığını anımsatarak, bu yılın ilk çeyreğinde de daralma öngördükleri ifade etti.

Avro Bölgesi'nde aşılamalardaki ilerleme ve kısıtlayıcı tedbirlerin kademeli biçimde yumuşaması ile birlikte özellikle yılın ikinci yarısında hızlı ekonomik toparlanma beklediklerini anlatan Lagarde, 2021'de yüzde 4, 2022'de yüzde 4,1 ve 2023'te yüzde 2,1 büyüme tahmin ettiklerini belirtti.

Lagarde, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun geçici etmenlerden ötürü son aylarda arttığını hatırlatarak, bu durumun bir kaç ay daha devam edeceğini söyledi.

ECB'nin bir sonraki çeyrekte Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında varlık alımlarını hızlandıracağına işaret eden Lagarde, programın piyasa koşullarına uygun ve esnek biçimde uygulanacağını anlattı.

Lagarde, ECB'nin görevini yapacağını ve ekonomik toparlanmayı desteklemek için gerekli araçları kullanacağını ifade ederek, "Döviz kurundaki gelişmeleri ve bunun orta vadeli enflasyon görünümüne olası etkileri konusunu izlemeye devam edeceğiz. Enflasyonun sürdürülebilir biçimde hedefimize doğru ilerlemesini sağlamak için tüm enstrümanlarımızı uygun şekilde ayarlamaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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