Dolar
27.30
Euro
28.87
Altın
1,898.05
ETH/USDT
1,593.80
BTC/USDT
26,265.00
BIST 100
8,242.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, Türkiye'de sansasyonel eylem yapmak üzere eğitildiği belirlenen PKK/KCK'lı terörist Mazlum Öztürk'ü, Irak'ın Süleymaniye kırsalında operasyonla etkisiz hale getirdi
logo
Ekonomi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinde büyüme öngörüsünü yüzde 3,5'e yükseltti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisi için 2023'e yönelik büyüme öngörüsünü yüzde 3,5'e yükseltti.

Nuran Erkul Kaya, Gökhan Kurtaran  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinde büyüme öngörüsünü yüzde 3,5'e yükseltti

Londra

EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Bankanın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

Bankanın Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahmini ise yüzde 3,5'e yükseltildi.

Yukarı yönlü revizyonun, seçim öncesi mali canlanmanın etkisiyle yılın ilk yarısındaki güçlü büyümeyi yansıttığı aktarılan raporda, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü.

Raporda, beklenen büyüme performansına karşı kısa vadeli dış borcun 200 milyar doları aşması ve cari açığın 60 milyar dolar seviyesinde seyretmesi nedeniyle dış finansman dengesizliklerinin devam ettiği kaydedilirken, döviz rezervlerinin arttığı ancak mütevazı kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Ortodoks ekonomi politikalarına geri dönüşün olumlu bir sinyal olarak görüldüğü raporda, Mart 2024'teki yerel seçimlerin önemli bir etken olacağı belirtildi.

EBRD ekonomistleri Türkiye’nin son yıllarda nispeten güçlü bir büyüme performansı sergilediğini ancak yavaşlama görüldüğünü ifade ederken, raporda Türkiye ekonomisinin büyümesinin 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 5,6'dan yüzde 3,9'a gerilediği kaydedildi.

EBRD'nin Türkiye'deki yatırımları, büyük bölümü özel sektörde olmak üzere, 18 milyar avro seviyesinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT'ten PKK/KCK'lı teröriste Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Değerlerimizin örselenmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz
Antalya'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi

Benzer haberler

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinde büyüme öngörüsünü yüzde 3,5'e yükseltti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinde büyüme öngörüsünü yüzde 3,5'e yükseltti

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Türkiye, Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ihraç edecek

Türkiye, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi'nde 2'de 2 yaptı

Türkiye, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi'nde 2'de 2 yaptı
Antalya'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi

Antalya'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Feichtinger'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Feichtinger'ı kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet