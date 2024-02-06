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Ekonomi

Avro Bölgesinde tüketicilerin enflasyon beklentisi düştü

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5'ten yüzde 3,2'ye geriledi.

Ata Ufuk Şeker  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Avro Bölgesinde tüketicilerin enflasyon beklentisi düştü

Brüksel

ECB, geçen yılın aralık ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kasımda yüzde 3,5 seviyesinde olan Avro Bölgesindeki tüketicilerin gelecek 12 aya yönelik enflasyon beklentisi aralıkta yüzde 3,2'ye indi.

Gelecek üç yıla ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e yükseldi.

Böylece, tüketicilerin gelecek bir yıla ilişkin enflasyon beklentileri Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyede belirlendi.

Ayrıca, gelecek 12 aya ilişkin ortalama tüketici enflasyonu beklentisi son 3 ayda da gerilemiş oldu.

Bölgedeki tüketicilerin Kasım 2023'te yüzde eksi 1,3 olan gelecek 12 aydaki ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri, Aralık 2023'te aynı seviyede kaldı.

Kasım 2023'te yüzde 11,4 seviyesinden olan gelecek bir yıldaki işsizlik oranı beklentisi ise Aralık 2023'te yüzde 11,2'ye indi.

Aralıkta Avro Bölgesi tüketicileri, konut fiyatlarının 12 aylık dönemde yüzde 2,2 yükseleceğini öngördü. Konut fiyatlarındaki artışa ilişkin beklenti Kasım 2023'te yüzde 2,4 olmuştu.

ECB, orta vadede yüzde 2 enflasyon hedeflerken, bankanın Tüketici Beklentileri Anketi aylık olarak yayınlanıyor ve enflasyona yönelik beklentiler bankanın para politikasında önemli bir rol oynuyor.

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