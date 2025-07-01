Dolar
39.87
Euro
47.14
Altın
3,349.22
ETH/USDT
2,453.70
BTC/USDT
106,350.00
BIST 100
10,031.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlenen Milletvekilleri ile Kahvaltı Programı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentileri mayısta yüzde 2,8'e geriledi

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri yüzde 2,8’e düştü.

Bahattin Gönültaş  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Avro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentileri mayısta yüzde 2,8'e geriledi

Berlin

ECB, mayıs ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin gelecek 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 3,1’den 2,8’e geriledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi de yüzde 2,5’ten 2,4’e indi.

Her iki beklentinin ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde olması dikkati çekti.

Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri, bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde eksi 1,1'e yükseldi.

Tüketiciler, gelecek 12 ayda işsizliğin ise ortalama yüzde 10,4 olmasını bekliyor. Nisanda bu konudaki beklenti yüzde 10,5 olması yönündeydi.

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi, aylık yayımlanıyor. Anket, Avro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Belçika, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Avusturya, Portekiz ve Finlandiya'dan yaklaşık 19 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Bu arada, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon mayısta yüzde 1,9'a gerilemişti.

Öte yandan, ECB 6 Haziran'da piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan indirime gitmişti.

Banka mevduat faiz oranını yüzde 2,25'ten 2’ye düşürmüştü.

Bir sonraki faiz toplantısını 24 Temmuz’da gerçekleştirecek olan bankanın, mevduat faiz oranını yüzde 2’de sabit bırakması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik: (Leman dergisindeki karikatür) Bize göre bu, doğrudan İslam düşmanlığı
Bakan Göktaş'tan koruyucu aile himayesindeki çocuklara mektup
Hatay'da devam eden orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı teyakkuzda
Bursa'da 4,2 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Benzer haberler

Avro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentileri mayısta yüzde 2,8'e geriledi

Avro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentileri mayısta yüzde 2,8'e geriledi

Avro Bölgesi'nde enflasyon haziranda arttı

Memurun gözü haziran ayı enflasyonunda

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, gelecekteki zorluklara karşı iyi bir konumda olduklarını bildirdi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, gelecekteki zorluklara karşı iyi bir konumda olduklarını bildirdi
Küresel piyasalarda gözler ECB'nin Merkez Bankacılığı Forumu'na çevrildi

Küresel piyasalarda gözler ECB'nin Merkez Bankacılığı Forumu'na çevrildi
ECB yeni stratejisinde enflasyon hedefine sadık kalarak çevikliğe odaklanacak

ECB yeni stratejisinde enflasyon hedefine sadık kalarak çevikliğe odaklanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet