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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentileri arttı

Avro Bölgesi'nde nisan ayında tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseldi.

Ata Ufuk Şeker  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Avro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentileri arttı

Brüksel

Avrupa Merkez Bankası (ECB), nisan ayı Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin gelecek 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 0,2 artışla yüzde 3,1'e ulaştı. Böylece, enflasyon beklentisi geçen yılın şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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Ayrıca, tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,5 seviyesinde, gelecek 5 yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 2,1 seviyesinde sabit kaldı.

Ankete göre, bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri de daha olumsuz bir hal aldı. Mart ayında eksi yüzde 1,2 olan Avro Bölgesi ekonomik büyüme beklentisi nisan ayında eksi yüzde 1,9'a indi.

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi, aylık yayımlanıyor. Anket, Avro Bölgesi üyesi Belçika, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Avusturya, Portekiz ve Finlandiya'dan yaklaşık 19 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, Avrupa Merkez Bankasının para politikasında önemli bir rol oynuyor.

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