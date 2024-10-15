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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebi son 2 yılda ilk kez arttı

Avro Bölgesi'nde kurumsal kredi talebinin son 2 yılda ilk kez arttığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebi son 2 yılda ilk kez arttı

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'nde bankaların katıldığı "Banka Kredi Anketi" sonuçlarına ilişkin yılın üçüncü çeyreğini kapsayan raporu yayımladı.

Rapora göre, Avro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebi yılın üçüncü çeyreğinde ılımlı bir artış gösterdi.

ECB'den rapora ilişkin yapılan açıklamada, bankaların iki yıldan uzun bir süredir sıkılaşan kredi verme standartlarını üçüncü çeyrekte firmalar için değiştirmediği belirtildi.

Açıklamada, geçen yıla göre daha düşük faiz oranlarının firmaların kredi talebini artırdığı belirtildi.

Konut kredilerine olan talebin güçlü bir şekilde toparlandığı ve tüketici kredisi için daha ılımlı bir artış görüldüğü ifade edilen açıklamada, "Kredi standartları hane halkına konut alımı için verilen kredilerde gevşetilirken, tüketici kredilerinde sıkılaştırıldı. Konut kredisi talebi, beklenen faiz indirimleri ve konut piyasası beklentilerinin iyileşmesiyle güçlü bir şekilde toparlandı." bilgisi verildi.

Bunun yanında, dördüncü çeyrek için finansal kuruluşlar, kredi talebinin artmaya devam etmesini, Avro Bölgesi'ndeki bankalar ise kredi verme standartlarının yıl sonunda sıkılaştırılmasını bekliyor.

Eurosystem'in Avro Bölgesi'ndeki bankaların kredi koşullarına ilişkin bilgi edinmesini sağlayan ECB'nin "Banka Kredi Anketi", yılda 4 defa yapılıyor. 6-23 Eylül'de yapılan son anket, 156 finans kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, ECB, 12 Eylül’de piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faizini 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirmişti.

Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,75’ten 3,50’ye indirirken, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini uzun süredir üzerinde çalışılan teknik bir ayarlamayla sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 3,90’a düşürmüştü.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı, 17 Ekim’de yapılacak. Toplantıda, mevduat faizinin 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,25'e çekilmesi bekleniyor.

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