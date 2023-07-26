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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde şirket kredileri ivme kaybetmeye devam etti

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerdeki büyüme, parasal sıkılaştırmayla haziranda ivme kaybetmeye devam etti.

Emre Gürkan Abay  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Avro Bölgesi'nde şirket kredileri ivme kaybetmeye devam etti

Moskova

Avrupa Merkez Bankası (ECB), haziran ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, mayısta yıllık bazda yüzde 4 artan şirket kredileri, geçen ay yüzde 3 yükseliş kaydetti. Tüketici kredileri ise geçen ay yüzde 1,7 arttı.

Mayısta yüzde 1 artan M3 para arzı da haziranda yıllık bazda yüzde 0,6 yükseldi.

M3 para arzındaki yavaş büyüme, gelecekte enflasyonun artış hızının yavaşlayabileceğinin bir göstergesi olarak görülüyor. Bununla birlikte para arzı ile enflasyon arasındaki ilişkinin artık çok karmaşık olduğu değerlendiriliyor.

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