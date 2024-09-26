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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde şirket kredileri ağustosta ivme kazandı

Avro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.

Bahattin Gönültaş  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Avro Bölgesi'nde şirket kredileri ağustosta ivme kazandı

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ağustos ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde finans dışı krediler ECB'nin faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle desteklendi.

Ağustosta finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 büyüdü. Söz konusu krediler temmuzda ise yüzde 0,6 artmıştı.

Hane halkına verilen krediler de 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarken, en geniş tanımlı para arzı M3 ise yüzde 2,9 büyüdü.

Analistler, para arzında temmuzda yüzde 2,3'lük artışın ardından yüzde 2,6'lık bir artış bekliyordu.

Öte yandan, ECB, 12 Eylül'de piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirmişti.

Banka, mali piyasalar için çok önemli olan ve bankaların kısa vadede ECB'ye fazla mevduatlarını ilettikleri mevduat oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,50'ye çekmişti.

ECB Yönetim Konseyi, önceden belirli bir faiz oranı patikasına bağlı kalmayacağını teyit ederken, bazı analistler bankanın 2025 ortalarına kadar faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini öngörüyor.


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