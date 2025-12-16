Dolar
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri aralıkta arttı

Avro Bölgesi'nde aralık ayında şirketlerin faaliyetlerinde artış gerçekleşti.

Ata Ufuk Şeker  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Brüksel

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin Satınalma Müdürleri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde kasımda 52,8 olan bileşik PMI, aralıkta 51,9 seviyesinde belirlendi. Böylece, bileşik PMI son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

Kasım ayında 49,6 olan imalat sanayi PMI da aralıkta 49,2 olarak ölçüldü. İmalat sanayi PMI, son 8 ayın en düşük seviyesine indi.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 53,6'dan 52,6'ya inerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, altı ise daralma anlamına geliyor.

Veriler, Avro Bölgesi özel sektörünün ticari faaliyetlerinin aralık ayında artarak, takvim yılı boyunca genişleme yaşandığını ortaya koydu.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yıl sonunda imalat sektöründeki hafif daralma ve hizmet sektöründeki zayıf ivme nedeniyle ekonomik büyüme yavaşladı. Bu zayıf performans öncelikle, düşüşün daha da yoğunlaştığı Alman sanayisine atfedilebilir." ifadelerini kullandı.

