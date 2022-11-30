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Ekonomi

ATO Başkanı Baran: Türkiye'nin büyüme performansı bağışıklığının güçlü olduğunun göstergesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Küresel ekonomide büyümenin yavaşladığı, resesyon tehlikesinin sürdüğü bu dönemde Türkiye'nin büyüme performansını koruması, bağışıklığının güçlü olduğunun göstergesidir." dedi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 30.11.2022
ATO Başkanı Baran: Türkiye'nin büyüme performansı bağışıklığının güçlü olduğunun göstergesi

Ankara

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin temmuz-eylül döneminde yüzde 3,9 büyüdüğünü belirterek, "Küresel ekonomide büyümenin yavaşladığı, resesyon tehlikesinin sürdüğü bu dönemde Türkiye'nin büyüme performansını koruması, bağışıklığının güçlü olduğunun göstergesidir." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Reel sektörün dinamizm ve dayanıklılığının küresel ekonomide yaşanan risklerin Türkiye ekonomisine yansıma oranını azalttığına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomide büyümenin yavaşladığı, resesyon tehlikesinin sürdüğü bu dönemde Türkiye'nin büyüme performansını koruması, bağışıklığının güçlü olduğunun göstergesidir ancak küresel sistemin geldiği yapı itibarıyla hiçbir ülke dış etkilerden bağımsız şekilde ekonomik büyümesini belirleyemez. Dünya ekonomisindeki yavaşlamanın Türkiye ekonomisine ivme kaybettirmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu gerçeği göz ardı etmemek gerektiği gibi karamsar tablo çizmek de doğru değil. Türkiye ekonomisi zaten doğru bir rotada gelişimini sürdürüyor. Bu süreçte katma değerli üretimi teşvik etmek, bunu sağlayacak yatırımları desteklemek, büyümenin devamlılığına katkı sağlayacaktır. Dinamik reel sektörü, basiretli yönetimi ve insan kaynağıyla Türkiye'nin önü açıktır."

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