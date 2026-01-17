Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,298.70
BTC/USDT
95,163.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Erzurum TOKİ Konut Kura Çekim Töreni"nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

ATO, 2026 yılına özel Ankara dokulu takvim hazırladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) "Doku Ankara" temasıyla 2026 yılına özel takvimini hazırladı.

Serhat Tutak  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
ATO, 2026 yılına özel Ankara dokulu takvim hazırladı

Ankara

Odadan yapılan açıklamada, ATO'nun, takvimi bu yıl Ankara'yı, binlerce yıllık tarihinin derinliklerinden süzülerek gelen dokular ve minyatür sanatıyla tanıtmak için "Doku Ankara" temasıyla hazırladığı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Takvimde, Ankara'nın Frigler'den Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan binlerce yıllık tarihinin izlerinin yer aldığı belirtilen açıklamada, kentte yaşayan medeniyetlerin taş ve ahşapta bıraktığı motif ve sembollerdeki izlerin, modern bir ifadeyle ve yine tarihten miras kalan minyatür sanatıyla bugüne taşınarak kültürel hafıza korunmaya çalışıldığı anlatıldı.

Takvimde bulunan tasarımlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görseli ile Ankara'nın tarihi ve kültürel yapılarının minyatürle anlatıldığı bir kolaj çalışmasının da yer aldığına işaret edildi.

Öte yandan, Ankara'nın tanıtımı amacıyla "https://dokuankara.com" adresli internet sitesi de oluşturulduğuna değinilen açıklamada, takvim yapraklarında yer alan QR kodların okunmasıyla ulaşılan internet sitesinde, her aya ait görsellerle, Ankara'nın tarihinin, dokular üzerinden yazı ve resimlerle detaylandırıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın bu yıl Türk dünyası başkenti olması ve NATO toplantısına ev sahipliği yapması nedeniyle şehrin uluslararası arenada görüneceği bir yıl olacağına dikkati çekti. Takvimle, Ankara'nın tarihini tanıtmayı amaçladıklarının altını çizen Baran, şu ifadeleri kullandı:

"2026 takvimimizle bir yandan Ankara'yı tanıtırken, diğer yandan şehrimizin tarihindeki izlerin kalıcı olmasını sağladık. Ekonomik ve kültürel gelişme, birbirinden ayrı düşünülemez. Bu nedenle takvimle, Osmanlı'dan günümüze miras kalan minyatür sanatını günümüze uyarlayarak, sanatın gelişimine de katkıda bulunmayı hedefledik."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 12, ulusal seviyede aranan 5 suçlu Türkiye'ye getirildi
Uzman erbaşlar, TSK'nın teknik ve kritik alanlarında önemli görevler üstleniyor
Antalya'da yüz tanıma kameralarıyla kent güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Evde Bakım Yardımı"na ilişkin açıklama
İstanbul'da "Kudüs ve Filistin Dersleri" kitabının tanıtımı yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ATO, 2026 yılına özel Ankara dokulu takvim hazırladı

ATO, 2026 yılına özel Ankara dokulu takvim hazırladı

Kürek sporunun 2026 takvimi belli oldu, yarışların merkezi Edirne olacak

ATO Başkanı Baran'dan sürücülere kış lastiği uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet