Dolar
42.25
Euro
49.31
Altın
4,203.34
ETH/USDT
3,347.30
BTC/USDT
101,040.00
BIST 100
10,628.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Asya Kalkınma Bankası, Türkiye'ye 2 yılda 6 milyar dolar finansman planlıyor

Asya Kalkınma Bankası (AKB), 2026 ve 2027 döneminde toplam 6 milyar dolarlık finansmanla Türkiye'deki faaliyetlerine başladı.

Ata Ufuk Şeker  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Asya Kalkınma Bankası, Türkiye'ye 2 yılda 6 milyar dolar finansman planlıyor

Brüksel

AKB'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKB Başkanı Masato Kanda'yı bugün Ankara'da kabul ettiği anımsatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmede, AKB'nin Türkiye’nin kalkınma gündemini destekleme taahhüdünün ve 2026 ve 2027 döneminde yıllık 3 milyar dolarlık proje finansmanı sağlama niyetinin ele alındığına işaret edilen açıklamada, AKB'nin Türkiye'nin uzun vadeli büyümesini ve dayanıklılığını destekleme fırsatını memnuniyetle karşıladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan stratejik bölgesel konumu ve zengin bilgi birikimi ve uzmanlığıyla Türkiye'nin bölgeye sunabileceği çok şey var." ifadesi yer aldı.

AKB’nin 2025-2027 Geçici Ülke Ortaklık Stratejisi tanıtımıyla Türkiye'deki faaliyetlerine resmen başladığı bildirilen açıklamada, AKB’nin Türkiye'nin kalkınma gündemini desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

AKB'nin Türkiye’ye yönelik ilk finansman paketini onayladığı kaydedilen açıklamada, bunun deprem rehabilitasyon çalışmalarını desteklemek için 150 milyon avroluk bir devlet kredisi ile Akbank ve Denizbank için 100'er milyon dolar tutarında iki finansman içerdiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
İçişleri Bakanlığından 6 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Türkmen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Ankara'da kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı atıl bina çöktü

Benzer haberler

Asya Kalkınma Bankası, Türkiye'ye 2 yılda 6 milyar dolar finansman planlıyor

Asya Kalkınma Bankası, Türkiye'ye 2 yılda 6 milyar dolar finansman planlıyor

Türkiye-Bulgaristan maçını İskoç hakem Nicolas Walsh yönetecek

İsviçreli Arkeolog Zangger, Türkiye'nin arkeoloji için gerçek bir cennet olduğunu belirtti

Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanları Ortak Bildirisi açıklandı

Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanları Ortak Bildirisi açıklandı
İstanbul'da özel günlerde metrobüsün güzergahının değiştirilmesi kararlaştırıldı

İstanbul'da özel günlerde metrobüsün güzergahının değiştirilmesi kararlaştırıldı
Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için sağanak uyarısı

Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için sağanak uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet