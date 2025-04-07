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Ekonomi

ASKİ'den "ücretsiz su arıtma cihazı dağıtılacak" diyerek evlere girmeye çalışanlara karşı uyarı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), "Suyunuzu analiz etmeye geldik. Sonrasında ücretsiz su arıtma cihazı dağıtılacak" şeklinde beyanlarda bulunan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Buğrahan Ayhan  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
ASKİ'den "ücretsiz su arıtma cihazı dağıtılacak" diyerek evlere girmeye çalışanlara karşı uyarı

Ankara

ASKİ'nin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, bazı art niyetli kişilerin Aşık Veysel Parkı civarında, "Suyunuzu analiz etmeye geldik. Sonrasında ücretsiz su arıtma cihazı dağıtılacak" şeklinde beyanlarda bulunarak evlere girmek istediğine yönelik ihbarlar ulaştığı belirtilerek, "ASKİ'nin böyle bir uygulaması kesinlikle yoktur. Bu art niyetli kişilere itibar edilmemesini ve kişilerin ilgili mercilere şikayet edilmesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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