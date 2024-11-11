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Ekonomi

Aşırı hava olayları, 10 yılda küresel ekonomiye 2 trilyon dolardan fazla zarar verdi

İklim değişikliğinin yol açtığı aşırı hava olayları, 2014-2023 yıllarında küresel ekonomiye 2 trilyon dolardan fazla zarara mal oldu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
Aşırı hava olayları, 10 yılda küresel ekonomiye 2 trilyon dolardan fazla zarar verdi

Ankara

Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından hazırlanan raporda, 2014-2023'te meydana gelen şiddetli yağış, sel ve toprak kayması gibi 4 binden fazla aşırı hava olayı incelendi.

Rapora göre aşırı hava olayları, bu dönemde dünyada 2 trilyon dolardan fazla hasara mal oldu. Aşırı hava olayları, yalnızca son iki yılda küresel ekonomide 451 milyar dolar zarara yol açtı.

ABD, yaklaşık 935 milyar dolarla bu dönemde en büyük ekonomik kayba uğrayan ülke olurken onu 268 milyar dolarla Çin ve 112 milyar dolarla Hindistan takip etti.

Japonya, Almanya, Avustralya, Fransa ve Brezilya gibi ülkeler de en fazla ekonomik kayba uğrayan ülkelerin arasında ilk 10'da yer aldı.

2014-2023'te meydana gelen aşırı hava olaylarından yaklaşık 1,6 milyar kişi etkilendi.

ICC Genel Sekreteri John Denton, "Son 10 yılın verileri, iklim değişikliğinin geleceğin sorunu olmadığını gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Denton, aşırı hava olaylarının ekonomik etkilerinin bugün de büyük ölçüde hissedildiğini ifade etti.

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