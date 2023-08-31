ASELSAN ile SSB arasında 465 milyon lira ve 25 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında elektronik harp sistemleri ile ilgili 465 milyon liralık ve 25 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
İstanbul
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, SSB ile elektronik harp sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 465 milyon TL ve 25 milyon dolar olan bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamındaki teslimatların 2028 yılı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.