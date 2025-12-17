Dolar
Ekonomi

Araç kiralama sektörü orta ve uzun vadede güçlü büyüme potansiyeli taşıyor

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün, sektörün gelecek dönem beklentilerine ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun kontrol altına alınması ve makul maliyetli finansman imkanlarının artmasının filo yatırımlarını destekleyeceğini, söyledi.

17.12.2025
Araç kiralama sektörü orta ve uzun vadede güçlü büyüme potansiyeli taşıyor Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

İstanbul

Yıl sonu değerlendirmeleri kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tangün, 2025’in araç kiralama sektörü açısından talebin devam ettiği ancak finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve maliyet baskıları nedeniyle büyümenin sınırlı kaldığı bir yıl olduğunu ifade etti.

Bu koşullar altında sektörün büyümeden ziyade verimlilik ve operasyonel dayanıklılığa odaklandığını belirten Tangün, şirketlerin daha temkinli bir yönetim anlayışı benimsediğini kaydetti.

Sektörün 2025’in üçüncü çeyreğini yaklaşık 235 bin araçlık filo büyüklüğüyle tamamladığını aktaran Tangün, “Yılın son çeyreğinde bu seviyenin sınırlı bir gerilemeyle kapanması bekleniyor. Kısa dönem (günlük) araç kiralama tarafında ise filo büyüklüğü 155 bin 900 araç seviyesinin üzerine çıktı. İç turizm ve yurt dışı talep sektörde hareketlilik yaratsa da sezon, genel beklentilerin bir miktar altında gerçekleşti. Genel görünüm, kısa vadede kontrollü büyüme ve verimli filo yönetiminin önem kazandığını, orta ve uzun vadede ise sektörün güçlü bir potansiyel barındırdığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kiralama filolarında hibrit ve elektrikli araçların payı arttı

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Tangün, 2025'te ekonomik koşulların ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel politikaların sektörün iş yapış biçimini belirlediğini ifade ederek, enflasyon ve finansman maliyetlerinin şirketleri daha temkinli, maliyet ve nakit akışı odaklı bir yönetime yönlendirdiğini söyledi.

Sürdürülebilirlik hedeflerinin hibrit ve elektrikli araçların filolardaki payını artırdığını belirten Tangün, operasyonel kiralama filolarındaki dönüşüme dikkati çekerek şu bilgileri paylaştı:

"Hibrit ve elektrikli araçların payı 2021 sonunda yüzde 6,5 iken, 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 11'in üzerine çıktı. Kısa dönem kiralamada ise elektrikli ve hibrit araçların payı yaklaşık yüzde 8,4 seviyesinde. Bu gelişme, sektörün çevreci dönüşüme hızlı adapte olduğunu gösteriyor. Ancak elektrikli araç dönüşümü bazı yapısal ve operasyonel zorlukları da beraberinde getiriyor. İkinci el değer belirsizlikleri, menzil kısıtları, uzun şarj süreleri ve hızlı şarj altyapısının ülke genelinde yeterince yaygın olmaması, özellikle kısa dönem kiralamada talebi sınırlandıran unsurlar arasında yer alıyor. Vergi yapısı ve sınırlı emisyon bazlı teşvikler de düşük emisyonlu araçların yaygınlaşmasını zorlaştırıyor."

Mevzuat alanında TOKKDER üyelerinin en çok zorlandığı konuların başında "işleten" sorumluluğu uygulamalarının geldiğine işaret eden Tangün, kısa süreli kiralamalarda kiralayan şirketin işleten kabul edilmesinin, ölüm, yaralanma veya maddi zarar durumlarında şirketleri müştereken ve müteselsilen sorumlu kıldığını anlattı.

Tangün, TOKKDER olarak kiralama sözleşmesinde belirtilen süre boyunca işleten sıfatının yalnızca kiracıya ait olması yönünde düzenleme taleplerini sürdürdüklerini vurgulayarak, artan dolandırıcılık vakalarına da dikkati çekti.

Bu tür olayların tüketicilerin araç kiralama faaliyetlerine yönelik güvenini zedelediğini belirten Tangün, aynı zamanda taklit edilen araç kiralama kuruluşlarının da itibar kaybına uğradığını ifade etti.

Sektör orta ve uzun vadede güçlü bir büyüme potansiyeline sahip

Özarslan Tangün, 2026'ya girerken araç kiralama sektörünün orta ve uzun vadede güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu öngördüklerini söyledi.

Gelecek döneme ilişkin beklentilerini paylaşan Tangün, şunları kaydetti:

"Kısa dönem kiralamada kişi başı kullanım oranlarının düşük seviyelerde olması ve operasyonel kiralamanın iş amaçlı kullanılan araçlar içindeki payının sınırlı kalması, sektör için önemli bir gelişim alanı sunuyor. Önümüzdeki dönemde büyüme dinamiklerini ekonomik istikrar, finansmana erişim koşulları, tedarik zincirinde öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik yatırımları belirleyecek. Enflasyonun kontrol altına alınması ve uzun vadeli, makul maliyetli finansman imkanlarının artması, filo yatırımlarını destekleyecektir. Üretim ve teslim süreçlerindeki normalleşme ise araç bulunabilirliğini ve büyüme planlarını kolaylaştıracaktır. Elektrikli ve düşük emisyonlu araçların filolardaki payının artması da sektörü çevresel ve ekonomik açıdan daha dirençli hale getirecektir."

TOKKDER olarak yeni dönemde önceliklerinin, finansman ve vergi politikalarında öngörülebilirliğin artırılması olduğunu ifade eden Tangün, elektrikli araç dönüşümünü destekleyecek teşviklerin ve altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi, mevzuatın sektörün operasyonel gerçekleriyle daha uyumlu hale getirilmesi ile veri, teknoloji ve sürdürülebilirliğin entegre biçimde ele alınmasının öncelikler arasında yer aldığını bildirdi.

Tangün, 2026'ya girerken risklerini iyi yöneten, fırsatlarını doğru değerlendiren, sürdürülebilirlik ekseninde dönüşümünü hızlandıran ve kamu–özel sektör işbirliğini güçlendiren bir araç kiralama sektörü hedeflediklerini sözlerine ekledi.

