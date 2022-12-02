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Ekonomi

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 13 milyon 138 bin oldu

Antalya'ya yılın 11 ayında hava yoluyla gelen turist sayısı 13 milyon 138 bin 88'e ulaştı.

Ayşe Yıldız   | 02.12.2022
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 13 milyon 138 bin oldu

Antalya

Denizi, kumu, güneşi, tarihi, kültürel yapıları, antik kentleri, doğal güzellikleri, sağlıklı ve güvenli turizm hizmetiyle turistlerin ilgi gösterdiği Antalya'da farklı ülkelerden gelen misafirler tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Kasım'da hava yoluyla kenti ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak, 13 milyon 138 bin 88'e ulaştı.

Kente en fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya ve Hollanda'dan oluştu.

Öte yandan, turizmde rekorların kırıldığı 2019'un kasım ayında 335 bin misafirin giriş yaptığı Antalya'da, bu yılın aynı döneminde 394 bin 791 turist geldi.

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