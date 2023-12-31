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Ekonomi

Antalya'da çiftçiler ATB'nin yazılımıyla tarım alanlarındaki karbon ayak izini hesaplıyor

Antalya Ticaret Borsasının (ATB) geliştirdiği tarım alanlarında karbon ayak izini ölçen yazılımdan, bir yılda 14 bin 185 üretici faydalandı.

Hatice Özdemir Tosun  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Antalya'da çiftçiler ATB'nin yazılımıyla tarım alanlarındaki karbon ayak izini hesaplıyor Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Türkiye'nin tarım üretiminde lokomotif kenti olan Antalya'da yıl boyunca yetiştirilen yaş sebze ve meyveler hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor.

Tarımda sürdürülebilirliği artırmak, çevreyi tehdit eden, iklim değişikliğine neden olan karbondioksit salımını azaltmak amacıyla önemli adımlar atan ATB, geçen yıl üreticilere yönelik "Tarımsal Karbon Ayak İzi Hesaplama" yazılımı geliştirdi.

Tarımla uğraşanlar, www.antalyaborsa.org.tr web adresinden uygulamaya ulaşarak emisyon durumlarını öğrenip, üretim ile ticaretine yön verebiliyor.

Borsa, üreticileri AB Yeşil Mutabakata hazırlıyor

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin tüm dünyayı etkilediğini, kuraklık ve sel gibi doğal afetlerin sık sık yaşanmaya başladığını anımsattı.

Tarımın da bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getiren Çandır, Antalya'nın ihracatının yüzde 50'sini tarımın oluşturduğunu ve Türkiye'nin de tarımsal ihracatın büyük bir bölümünü Avrupa ülkelerine yaptığını kaydetti.

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğunu hatırlatan Çandır, sera gazlarının azaltılması konusunda her sektöre önemli görevler düştüğünü söyledi.

AB ülkelerinin alacağı önlemlerin Antalya'nın AB ile olan tarım ticaretini sekteye uğratabileceğini aktaran Çandır, bu nedenle üreticilerin karbon ayak izi raporlarını hazırlatması gerektiğinin altını çizdi.

Bir yılda 14 bin 185 firma uygulamayı kullandı

Hem doğayı hem de üreticiyi korumak amacıyla tarım alanlarında karbon ayak izini hesaplayan bir yazılım geliştirdiklerini ve yaklaşık bir yıldır Antalya'daki üreticiler tarafından uygulandığını belirten Çandır, şunları söyledi:

"Borsanın web sayfasına girerek 11 soruya cevap veren işletmeler, karbon ayak izlerini referans olarak alabiliyorlar. Eğer ölçümler uygun değilse bu konuda bizden de hizmet talep edebiliyorlar. Üniversitelerimizle ilgili kurumlarla onları eşleştirerek karbon salınımlarını düşürmeleri için yardımcı oluyoruz."

İşletmelerin 11 adımda daha sağlıklı ortamda, doğayı kirletmeden üretim yapabileceklerini dile getiren Çandır, uygulamanın ihracata da önemli katkı sunacağını bildirdi.

Uygulamadan bir yılda 14 bin 185 firmanın faydalandığını söyleyen Çandır, uygulamanın bilinirliği arttıkça faydalanan firma sayısının da çoğalacağını kaydetti.

Çandır, üreticilerin www.antalyaborsa.org.tr adresinden ulaşabilecekleri "Tarımsal Karbon Ayak İzi Hesaplama" yazılımı ile işletmenin emisyon durumunu ölçebileceğini, bilgi, eğitim ve detaylı sera gazı envanter raporunun hazırlanması için talepte bulunabileceğini sözlerine ekledi.

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