Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda bugüne kadar yaklaşık 110 bin yolcu taşındı
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, açılışının yapıldığı 26 Nisan'dan bu yana yaklaşık 110 bin yolcunun taşındığı belirtildi.
Ankara
TCDD'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
#TürkiyeYüzyılı’nın vizyon eseri, gurur nişanesi Ankara - Sivas Hızlı Tren Hattımız, hizmete açıldığı günden bu yana 110 bin vatandaşımızı sevdiklerine ulaştırdı.— TCDD-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 🇹🇷 (@TCDDemiryollari) May 29, 2023
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde yeni hedeflerle ülkemize ve demiryollarına yeni gurur eserleri… pic.twitter.com/T1WB8YQWNl
"Türkiye Yüzyılı'nın vizyon eseri, gurur nişanesi Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattımız hizmete açıldığı günden bu yana 110 bin vatandaşımızı sevdiklerine ulaştırdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni hedeflerle ülkemize ve demiryollarına yeni gurur eserleri kazandırmaya devam edeceğiz."
Paylaşımda "Türkiye Yüzyılı'nın Vizyon Eseri" başlığıyla hazırlanan görsellerde, hattın hizmete açıldığı 26 Nisan'dan bu yana toplam 109 bin 495 vatandaşa hizmet verdiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.