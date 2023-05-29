Dolar
20.09
Euro
21.53
Altın
1,945.50
ETH/USDT
1,888.00
BTC/USDT
27,638.00
BIST 100
4,768.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda bugüne kadar yaklaşık 110 bin yolcu taşındı

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, açılışının yapıldığı 26 Nisan'dan bu yana yaklaşık 110 bin yolcunun taşındığı belirtildi.

Seda Tolmaç  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda bugüne kadar yaklaşık 110 bin yolcu taşındı

Ankara

TCDD'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Yüzyılı'nın vizyon eseri, gurur nişanesi Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattımız hizmete açıldığı günden bu yana 110 bin vatandaşımızı sevdiklerine ulaştırdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni hedeflerle ülkemize ve demiryollarına yeni gurur eserleri kazandırmaya devam edeceğiz."

Paylaşımda "Türkiye Yüzyılı'nın Vizyon Eseri" başlığıyla hazırlanan görsellerde, hattın hizmete açıldığı 26 Nisan'dan bu yana toplam 109 bin 495 vatandaşa hizmet verdiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte sağanak nedeniyle su basan yollarda araçlar mahsur kaldı
Bilecik'te şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Emine Erdoğan'dan İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü paylaşımı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda bugüne kadar yaklaşık 110 bin yolcu taşındı

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda bugüne kadar yaklaşık 110 bin yolcu taşındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet