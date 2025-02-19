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Ekonomi

Altının ons fiyatı Trump'ın yeni gümrük vergisi tehditleriyle rekor kırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerine ilişkin tehditlerinin ticaret savaşı gerilimleri ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerini artırması, altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı.

Bahattin Gönültaş  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Altının ons fiyatı Trump'ın yeni gümrük vergisi tehditleriyle rekor kırdı

Berlin

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi ve ABD'nin yeni gümrük vergisi tehditlerinin olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Bugün altının ons fiyatı 2 bin 946,85 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Yeni yılın ilk gününe yaklaşık 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 328 dolar değer kazanırken, bu yıl 9 kez rekor yeniledi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişelerin arttığını belirterek, Trump'ın 20 Ocak’ta göreve başlamasından bu yana belirsizliğin güvenli bir liman olarak altına olan talebi sürekli artırdığını ifade etti.

Bu arada, bazı analistler de Çin Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankalarından gelen talebin altın ons fiyatının önemli bir itici gücü olarak görüyor.

Geçen yıl merkez bankalarının ulusal rezervlerini artırması altının ons fiyatının yükselmesine yardımcı olmuştu.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamasının ardından, en son ABD'ye otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

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