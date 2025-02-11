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Ekonomi

Altının ons fiyatı Trump’ın yeni gümrük vergileriyle 2 bin 942 doları aşarak rekor kırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin küresel bir ticaret savaşı riskini artırması altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı.

Bahattin Gönültaş  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Altının ons fiyatı Trump’ın yeni gümrük vergileriyle 2 bin 942 doları aşarak rekor kırdı

Berlin

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem ekonomilerdeki durgunluk endişesi hem de ABD'nin agresif gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Bugün altının ons fiyatı Londra Metal Borsası'nda (LME) ilk işlemlerde 2 bin 942,68 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Değerli metalin ons fiyatı rekor yeniledikten sonra yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 322 dolar değer kazanırken, art arda üçüncü işlem gününde de rekor yeniledi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın sürekli yeni gümrük tarifeleri açıklamasının altının ons fiyatının şubat ayının başından bu yana yükselme eğiliminin belirgin bir şekilde artırdığını belirterek, ABD'nin gümrük tarifeleri nedeniyle finans piyasalarında yaşanan belirsizliğe dikkati çekti.

Trump'ın enflasyonu daha da körükleyebilecek ve küresel bir ticaret savaşı potansiyelini tırmandırabilecek çelik ve alüminyum ithalatına yeni gümrük vergileri getirdiğini hatırlatan analistler, şu anda ABD'nin gelecekteki ticaret ve ekonomi politikası hakkında netlik olmadığını ve bunun da altın piyasasında yukarı yönlü fiyat hareketlerine neden olduğunu ifade etti.

Bu arada, bazı analistler de küresel bir ticaret savaşı riskinin artmasının güvenli liman olarak kabul edilen yatırım araçlarına talebi artırdığını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamıştı.

Tarifelerin tüm ülkeler için geçerli olduğunu belirten Trump, "Bu, Amerika'yı yeniden zenginleştirmenin başlangıcı." ifadesini kullanmıştı.

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