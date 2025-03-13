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Ekonomi

Altının ons fiyatı rekor yenileyerek 3 bin dolara doğru ilerliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişeler ve jeopolitik risklerle artan belirsizlik, altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı.

Bahattin Gönültaş  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Altının ons fiyatı rekor yenileyerek 3 bin dolara doğru ilerliyor

Berlin

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik ve ABD'nin yeni gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Bugün altının ons fiyatı yüzde 1,7 artışla 2 bin 979,90 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Böylece, değerli metalin ons fiyatı 3 bin dolara yaklaştı.

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 358 dolar değer kazanırken, bu yıl 12 kez rekor yeniledi. Altının ons fiyatı geçen yıl yüzde 27 yükselirken, bu yıl da yüzde 14 artış gösterdi.

ABD'de Donald Trump'ın ocakta başkanlık görevine başlamasından beri altının ons fiyatının yaklaşık yüzde 10 değer kazanması dikkati çekti. Bu dönemde Trump'ın gümrük tarifesi politikası altın piyasasındaki en güçlü fiyat etkenlerinden biri oldu.

Analistler, ABD Başkanı Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişelerin yanında, jeopolitik ve ekonomik gerginliklerin ortasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşeteceği yönündeki beklentilerin de güvenli bir liman olarak altına olan talebi artırdığını ifade etti.

Bu arada, bazı analistler de Ukrayna'daki savaşta ateşkes sağlama çabalarında ilerleme kaydedilememesinin ardından finans piyasalarında güvenli limanlara talebin arttığını da belirterek, jeopolitik belirsizlik ortamında devam eden merkez bankası alımlarının da altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini değerlendiriyor.

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