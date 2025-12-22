Dolar
Ekonomi

Alphabet, veri merkezi ve enerji altyapı şirketi Intersect'i satın alıyor

Google'ın çatı kuruluşu Alphabet, veri merkezi ve enerji altyapısı çözümleri sunan Intersect'i 4,75 milyar dolar nakit ve borçların üstlenilmesi karşılığında satın alacağını duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Alphabet, veri merkezi ve enerji altyapı şirketi Intersect'i satın alıyor

New York

Alphabet'ten yapılan açıklamada, söz konusu satın almaya dair bilgi verildi.

Google'ın Intersect'te azınlık hissesi sahibi olduğuna işaret edilen açıklamada, şirketi 4,75 milyar dolar nakit bedel ve borçların üstlenilmesi karşılığında satın almak üzere anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada satın almanın, daha fazla veri merkezi ve üretim kapasitesinin daha hızlı devreye alınmasını sağlayacağı, enerji geliştirme ve inovasyonu da hızlandıracağı vurgulandı.

Satın alma işlemi kapsamında, Intersect'in dünya standartlarındaki ekibi ile enerji ve veri merkezi projelerinin de yer aldığı kaydedilen açıklamada, Intersect'in ayrıca enerji arzını artırmak ve çeşitlendirmek için yeni teknolojileri araştıracağı ve Google'ın ABD'deki veri merkezi yatırımlarını, Cloud müşterileri ve kullanıcıların talebini karşılamak üzere destekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Intersect'in faaliyetlerinin "Intersect" markası altında Alphabet ve Google'dan ayrı şekilde devam edeceği, şirketin Google'ın teknik altyapı ekibiyle yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceği bildirildi.

Intersect'in Texas'taki mevcut işletme varlıkları ile California'daki işletme ve geliştirme aşamasındaki varlıklarının, satın alma kapsamına dahil olmadığı belirtilen açıklamada, bu varlıkların mevcut yatırımcıların desteğiyle bağımsız bir şirket olarak faaliyet göstermeye devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, satın almanın olağan kapanış koşullarına tabi olarak 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

