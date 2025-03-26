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Ekonomi

Almanya'nın kamu borcu artan savunma harcamalarıyla 2,5 trilyon avroyu geçti

Almanya'nın kamu borcu, geçen yıl 63,9 milyar avroluk artışla 2 trilyon 509 milyar avroya ulaştı.

Bahattin Gönültaş  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Almanya'nın kamu borcu artan savunma harcamalarıyla 2,5 trilyon avroyu geçti

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, ülkenin geçen yıl federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 63,9 milyar avro arttı. Borç, 2023 sonuna göre yüzde 2,6 yükselişle 2 trilyon 509 milyar avroya çıktı.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 36,5 milyar avro artış kaydetti. Eyaletlerin borcu ise 12,7 milyar (yüzde 2,1) artışla 606,9 milyar avroya yükseldi.

Destatis açıklamasında, Kovid-19 salgını sırasında şirketlere yardımcı olmak için kurulan Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) borcunun yüzde 40,2 azalarak 22,1 milyar avroya gerilediği kaydedildi.

Açıklamada "Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Özel Fonu'nun borcu ise aynı dönemde yüzde 295,6 (17,2 milyar avro) artarak 23 milyar avroya yükseldi." ifadesi yer aldı.

Rusya-Ukrayna savaşının devamında Alman ordusunun personel, teçhizat ve altyapı yönünden "önemli iyileştirmelere" ihtiyacını gidermek için hükümet, 100 milyar avroluk özel fon kurmuştu.

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