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Ekonomi

Alkollü içecekler ile nargile tütünün ÖTV oranı artırıldı

Alkollü içecekler ile nargile tütünün özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı ve asgari maktu vergi tutarlarında artışa gidildi.

Hülya Ömür Uylaş  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Alkollü içecekler ile nargile tütünün ÖTV oranı artırıldı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, alkollü içeceklerde 1269,73 lira olan asgari maktu vergi tutarı 1428,44 liraya yükseldi. Nargile tütünlerinde de asgari maktu vergi tutarı 0,34 liradan 0,56 liraya çıkarıldı.

Nargile tütünlerinde nispi vergi sıfıra indirildi

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, distile alkol kategorisinde yer alan alkollü içeceklerden en fazla tüketilen rakı ile viskinin bir litresindeki ÖTV tutarları eşitlendi. Bunun dışında kalan diğer distile alkol kategorisindeki içeceklerden rom, votka gibi diğer yüksek alkollü içeceklerin de ÖTV'si aynı oranda artırıldı.

Ayrıca, nargile tütünlerinin vergilemesinde de nispi vergi yerine tamamen maktu vergiye geçildi. Bu kapsamda nargile tütünlerinde nispi vergi sıfıra indirilerek, buradaki kaybın telafi edilmesi ve fiili fiyatlara uygun ÖTV alınması için asgari maktu vergi tutarı yeniden tespit edildi.


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