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Ekonomi

Aksa Doğalgaz, Bursagaz ve Kayserigaz hisselerinin alımına ilişkin sözleşme imzaladı

Aksa Doğalgaz'ın, SOCAR Türkiye grup şirketlerinden Bursagaz ve Kayserigaz'ı satın almak için sözleşme imzaladığı bildirildi.

Zeynep Beyza Kılıç  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Aksa Doğalgaz, Bursagaz ve Kayserigaz hisselerinin alımına ilişkin sözleşme imzaladı

Ankara

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz, SOCAR Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketleri Bursagaz ve Kayserigaz'ı satın almak için yürüttüğü sözleşme sürecini tamamladı.

Devre ilişkin işlemlerin tamamlanmasıyla Bursagaz ve Kayserigaz, AKSA Doğalgaz çatısı altında hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, iştiraki oldukları Kazancı Holding'in bilgi ve tecrübesinden güç alarak ilerlediklerini belirterek, doğal gazı abonelere kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırırken, ülke gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Arslan, 2015'te belirledikleri 2025 yılı hedeflerini aştıklarını ve 2030 için yeni ve güçlü hedeflerle yola çıktıklarına değinerek, "Sürdürülebilir büyüme odaklı stratejimizi yansıtan bu hedeflerimize Bursagaz ve Kayserigaz'la birlikte büyük oranda yaklaşmış olacağız. Her biri kendi bölgesinde önemli hizmetlerde bulunan bu şirketlerin sinerjisiyle birlikte, Aksa Doğalgaz'ın yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Büyüyen ve güçlenen operasyon ağımızla geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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