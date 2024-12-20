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Ekonomi

Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşlara uygulanacak cezalar artırıldı

Akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti verdikleri belirlenen kuruluşlara 228 bin 71,5 liradan 2 milyon 280 bin 715 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Mert Davut  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşlara uygulanacak cezalar artırıldı

Ankara

Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu Helal Akreditasyon Kurumu tarafından hazırlanan "2025 Yılı Helal Akreditasyon Kurumu İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara uygulanan idari para cezalarının alt ve üst limitleri, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93'lük artışın yansıtılması sonrası yeniden belirlendi.

Buna göre, söz konusu idari para cezalarının alt limiti 228 bin 71,5 lira, üst limiti ise 2 milyon 280 bin 715 lira oldu.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek ve belirlenen miktarlar yıl sonuna kadar geçerli olacak.

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