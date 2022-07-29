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Ekonomi

Akkuyu Nükleer AŞ, Akkuyu NGS'de IC İçtaş İnşaat AŞ ile sözleşmesini feshetti

Akkuyu Nükleer AŞ, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşmenin feshedilerek, inşaat işlerinde katılımcıların yapılandırılmasının düzenlenmesine karar verildiğini bildirdi.

Firdevs Yüksel   | 29.07.2022
Akkuyu Nükleer AŞ, Akkuyu NGS'de IC İçtaş İnşaat AŞ ile sözleşmesini feshetti

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'nin yapımında yeni bir aşamaya girildiği belirtildi.

Sahadaki çalışmaların 1'inci ünitede türbin binası ekipmanının kurulumu ile devreye alınması için yapılacak hazırlıklar üstüne yoğunlaşacağı kaydedilen açıklamada, 2, 3 ve 4'üncü ünitelerdeki inşaat ve kurulum operasyonlarında kalitenin sağlanması ve son teslim tarihlerine uygun hareket edilebilmesi için özel sektörün bu inşaat çalışmalarına özgü yeterliliklere sahip olması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, proje yönetiminin buna uygun olarak Akkuyu NGS projesinde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşmenin feshedilerek, inşaat işlerinde katılımcıların yapılandırılmasının yeniden düzenlenmesine karar verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS projesinin ilerlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Proje katılımcılarının yeniden düzenlenmesi, mevcut çalışma aşamasının dinamikleri ve özellikleri dikkate alınarak yapılmaktadır. 4'üncü ünitenin inşasına başlanmasıyla aktif aşamaya girdik. Artık sahadaki dört güç ünitesi de aynı anda inşa edilmektedir. Proje için geliştirilen yerelleştirme yol haritası başarıyla uygulanmaktadır. Hedeflenen yerelleştirme seviyesi, 6,5 milyar dolar olarak öngörülmektedir. Türk şirketlerine şimdiden yaklaşık 3,2 milyar dolar tutarında sipariş verilmiş durumdadır."

Zoteeva, projede yer alan Türk şirketlerinin ve sahada çalışan Türk vatandaşlarının sayısının da artmaya devam ettiğini ifade ederek, "Bugün sahada istihdam edilenlerin yüzde 80'inden fazlasını Türk vatandaşları oluşturmaktadır ve bu sayı artmaya devam edecektir. Tüm inşaatçılara sıkı ve titiz çalışmaları için minnettarız. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz ve projedeki tüm katılımcıların da bu şekilde çalışmaya devam edeceğine güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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