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Ekonomi

Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünite ekipmanı sahaya ulaştı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesinin pasif güvenlik sisteminin en önemli elemanı kor tutucu sahaya ulaştı.

Gökçe Topbaş   | 27.08.2020
Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünite ekipmanı sahaya ulaştı Fotoğraf: Gökçe Topbaş / AA

Ankara

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kor tutucu, 3+ nesil reaktörlü nükleer santrallere monte edilen, yüksek sismik mukavemet, hidrodinamik ve darbe dayanımı gibi en üst güvenlik özelliklerine sahip ekipman, 169 ton ağırlığında, yüksekliği 5,8 metre ve 6,1 metre çapa sahip.

Rus TYAJMASH fabrikası tarafından üretilen kor tutucunun, Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesine Kasım 2020'de monte edilmesi planlanırken, montaj tamamlandığında kor tutucunun ağırlığı, iç donanımıyla birlikte 668 tona ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS sahasındaki yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"En yoğun çalışmalar birinci güç ünitesinde yürütülüyor. Bu yıl, +26.0 kotuna kadar dış duvar inşasını tamamlamayı planlıyoruz. Bu ana salonun işletme kotu olacak. Böylece gelecek yıl reaktör basınç kazanını monte edebileceğiz ve ağustosta ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmalarına başlayacağız. Bunlar, nükleer santralin kalbinde yapılacak çalışmalardır. Birinci güç ünitesi için Rosatom’un iştiraki Atommash'ta 4 buhar jeneratörü üretildi. Bunlar sahaya ulaştıktan sonra reaktör basınç kazanının gelmesini bekliyoruz. Gelen kor tutucuyu ikinci güç ünitesine bu sonbaharda monte edeceğiz. Bu çalışmalarla birlikte, inşaat-montaj üslerimiz, yakıt depolarımız ve tünellerimiz gibi diğer yardımcı tesisler de inşa ediliyor. Şu an itibarıyla tüm saha işlenmiş durumda, tesislerde keşfedilmemiş cephe kalmadı."








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